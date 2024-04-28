Легендарный тренер из СССР вернул к жизни невероятную гимнастку. В 28 лет она может зажечь на 3-й Олимпиаде | Источник: Sport24

Пока супертопы американской гимнастики готовятся к началу олимпийского сезона на ежегодном US Classics, спортсменки пониже рангом пробуют свои силы на меньших по важности турнирах. Однако один случай сильно выбивается из общей массы. На American Classics впервые за 8 лет вышла на помост трехкратная олимпийская чемпионка Габриэль Дуглас.

После Олимпиады-2016 американка взяла паузу в карьере. Многим казалось, что перерыв постепенно перейдет в завершение спортивной истории. Однако осенью 2022-го пошли слухи о возвращении титулованной гимнастки в тренировочный зал. В следующем году эту информацию подтвердил советский чемпион Валерий Люкин, а затем и сама Габби выступила с заявлением.

Изначально дебют после восьмилетнего простоя должен был состояться в феврале 2024-го на февральском Winter cup. Буквально за день до начала соревнования Дуглас получила положительный тест на коронавирус — камбэк отложился еще на два месяца.

Интересно другое. Сразу после зимнего кубка у Габби пропала аффилиация клуба Люкина на сайте федерации гимнастики. Супруга Валерия Анна вскоре заявила, что Дуглас больше не тренируется в WOGA. Резкая смена планов после несостоявшегося дебюта напугала болельщиков. Впрочем, позже американка вернулась к Люкину и продолжила подготовку.

American Classics — турнир меньшего масштаба. Это что-то среднее между национальными сборами и полноценным соревнованиями. Болельщиков пускают, но трибуны не сильно большие. В основном, задача спортсменок — скорее попробовать свои силы и потенциально отобраться на чемпионат США. Идеально для постепенного возвращения на большую арену.

Нельзя сказать, что камбэк Дуглас получился впечатляющим. Да, с определенными поправками на пропущенные восемь лет и возраст (американке 28 лет) — очень даже хорошо. С прыжком Габби справилась без особых проблем. Ее два винта Юрченко, как и прежде, максимально уверенны — высота и амплитуда элемента только подчеркнули желание вернуться на прежний уровень. Сложилось впечатление, что технически ей по силам скрутить и два с половиной винта.

Неплохо получилось и бревно. Порой гимнастку шатало, но акробатические элементы были выполнены, как говорится, на классе.

Что до ошибок, слабыми вышли брусья. В соревновательном подходе чемпионка дважды упала — скорее всего, сказались нервы. На предстартовой разминке Дуглас собирала комбинацию почти идеально. С учетом того, что именно брусья раньше считались ее сильнейшим снарядом, от Габби ожидали большего.

Ну, а вольные упражнения пока тоже далеки от хорошего уровня. Акробатические диагонали с помарками на приземлении, падение, еще и обнуленный из-за повтора элемент, понизивший базовую сложность программы. К последней ошибке вопросы у болельщиков как раз к Люкину — неужели специалист не видел, что прыжок Феррари у спортсменки рискует пойти на понижение? Ведь именно наставник утверждает техническое наполнение комбинаций, а у Валерия и раньше были подобные моменты.

По итогам турнира Дуглас набрала в многоборье 50,650 балла. С учетом трех падений, возвращение можно считать перспективным в контексте летней Олимпиады. Но хватит ли Габби времени на устранение всех недочетов? Без стабильности путевка на третью Олимпиаду в Париж-2024 ей вряд ли достанется.