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20 мая, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» в 14-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу

В решающем поединке за золото 30-го национального первенства на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева очень мощно провели первый тайм, уйдя на перерыв с перевесом в пять мячей, — 15:10.
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» в девятый раз подряд и 14-й в истории стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за золото 30-го национального первенства на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева очень мощно провели первый тайм, уйдя на перерыв с перевесом в пять мячей, — 15:10. Во второй половине встречи минчане бросились в погоню и через 12 минут сократили разрыв до минимума — 19:18. Однако большего им добиться не удалось — брестчане снова взяли бразды правления в свои руки и в итоге победили со счетом 30:27. Лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси стал один из лидеров брестского клуба Никита Вайлупов, который забросил 239 мячей.

Брестчане являются рекордсменами по количеству чемпионских титулов — 14. Кроме них золото завоевывали столичные СКА (10 раз), «Динамо» (5) и «Аркатрон» (1).

Обладателями бронзовых наград нынешнего первенства стали гандболисты «Гомеля». Положение в группе лидеров: «Мешков Брест» — 55 очков, СКА — 51, «Гомель» — 28, «Машека» (Могилев) — 25.

В следующий уик-энд в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» состоится решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских команд. В полуфиналах 28 мая гандболисты СКА встретятся с «Гомелем», а «Мешков Брест» будет соперничать с «Машекой». Победители полуфинальных встреч 29 мая разыграют главный трофей, а неудачники поспорят за бронзу кубкового турнира.

В женском первенстве страны после годичного перерыва чемпионский титул вернули себе гандболистки «Гомеля». Серебро завоевал БНТУ-БелАЗ, бронза у брестского клуба «Виктория-Берестье». Завтра в Новогрудке стартует заключительный раунд кубкового турнира. В первом полуфинале БНТУ-БелАЗ встретится с гродненской «Городничанкой», а соперником «Гомеля» будет «Виктория-Берестье». Победители полуфинальных баталий 22 мая поспорят за главный трофей, а проигравшие проведут матч за третье место. -0-

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