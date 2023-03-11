Белорусские гандболисты проведут в Минске первый спарринг с россиянами
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Минске первый товарищеский матч с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Минске первый товарищеский матч с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на паркете «Чижовка-Арены» начнется в 13.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Перед началом и в перерыве гандбольного поединка зрители смогут увидеть выступления белорусских исполнителей и гимнастического театра БГУФК. Вчера вечером один из лидеров белорусской сборной Никита Вайлупов провел мастер-класс, после чего пообщался и сфотографировался с любителями гандбола.
К предстоящим встречам с россиянами под руководством главного тренера белорусской дружины Юрия Шевцова готовились 19 гандболистов:
вратари — Константин Ковалев (СКА, Минск), Игорь Черников («Динамо», Астрахань, Россия), Вячеслав Солдатенко («Амицития», Швейцария);
полевые игроки — Андрей Юринок, Николай Алехин (оба — «Мешков Брест»), Владислав Кривенко, Евгений Никанович, Андрей Пушкин, Дмитрий Хмельков, Кирилл Самойло, Матвей Удовеня, Станислав Шабельников, Игорь Белявский (все — СКА, Минск), Никита Вайлупов («Веспрем», Венгрия), Артем Королек («Кельце», Польша), Владислав Кулеш («Ганновер», Германия), Олег Астрашапкин («Хапоэль», Израиль), Вадим Гайдученко («Шартр», Франция), Олег Луня («Зенит», Санкт-Петербург, Россия).
Второй спарринг сборных Беларуси и России завтра также состоится на площадке столичной «Чижовка-Арены».