Белорусские гандболисты проведут в Минске первый спарринг с россиянами

Встреча на паркете «Чижовка-Арены» начнется в 13.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Перед началом и в перерыве гандбольного поединка зрители смогут увидеть выступления белорусских исполнителей и гимнастического театра БГУФК. Вчера вечером один из лидеров белорусской сборной Никита Вайлупов провел мастер-класс, после чего пообщался и сфотографировался с любителями гандбола.