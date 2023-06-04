Российская гандболистка выиграла Лигу чемпионов

В воскресенье «Вайперс» со счетом 28:24 обыграл венгерский «Ференцварош» и стал победителем Лиги чемпионов. «Вайперс» стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд и в своей истории.

Вяхирева забросила шесть мячей и стала самым результативным игроком матча. Она признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех».