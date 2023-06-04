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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская гандболистка выиграла Лигу чемпионов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по гандболу россиянка Анна Вяхирева в составе норвежского клуба «Вайперс» выиграла женскую Лигу чемпионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Вайперс» со счетом 28:24 обыграл венгерский «Ференцварош» и стал победителем Лиги чемпионов. «Вайперс» стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд и в своей истории.

Вяхирева забросила шесть мячей и стала самым результативным игроком матча. Она признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех».

Летом 2022 года Вяхирева покинула «Ростов-Дон» после шести лет в клубе и перешла в «Вайперс». В составе сборной России Вяхирева выиграла Олимпиаду 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету 28-летней гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.

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