Российская гандболистка выиграла Лигу чемпионов
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по гандболу россиянка Анна Вяхирева в составе норвежского клуба «Вайперс» выиграла женскую Лигу чемпионов.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по гандболу россиянка Анна Вяхирева в составе норвежского клуба «Вайперс» выиграла женскую Лигу чемпионов.
В воскресенье «Вайперс» со счетом 28:24 обыграл венгерский «Ференцварош» и стал победителем Лиги чемпионов. «Вайперс» стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд и в своей истории.
Вяхирева забросила шесть мячей и стала самым результативным игроком матча. Она признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех».
Летом 2022 года Вяхирева покинула «Ростов-Дон» после шести лет в клубе и перешла в «Вайперс». В составе сборной России Вяхирева выиграла Олимпиаду 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету 28-летней гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.