«Мешков Брест» впервые стал победителем SEHA-лиги
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» впервые стал победителем SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» впервые стал победителем SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге брестские гандболисты одолели своего извечного соперника минский СКА с минимальным преимуществом в счете — 32:31. Армейцам так и не удалось взять реванш за недавнее поражение в финальной серии за золото чемпионата Беларуси.
Позавчера в полуфиналах брестчане переиграли «Пермских медведей» — 34:33, а минчане одолели бронзовых призеров российского первенства «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 34:32. Сегодня в борьбе за бронзу подмосковный клуб разгромил пермскую команду с разницей в 10 мячей — 40:30.