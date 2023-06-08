«Мешков Брест» впервые стал победителем SEHA-лиги

Сегодня в решающем поединке на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге брестские гандболисты одолели своего извечного соперника минский СКА с минимальным преимуществом в счете — 32:31. Армейцам так и не удалось взять реванш за недавнее поражение в финальной серии за золото чемпионата Беларуси.