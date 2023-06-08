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8 июня, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» впервые стал победителем SEHA-лиги

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» впервые стал победителем SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в решающем поединке на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге брестские гандболисты одолели своего извечного соперника минский СКА с минимальным преимуществом в счете — 32:31. Армейцам так и не удалось взять реванш за недавнее поражение в финальной серии за золото чемпионата Беларуси.

Позавчера в полуфиналах брестчане переиграли «Пермских медведей» — 34:33, а минчане одолели бронзовых призеров российского первенства «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 34:32. Сегодня в борьбе за бронзу подмосковный клуб разгромил пермскую команду с разницей в 10 мячей — 40:30.

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