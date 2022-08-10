Хоккеисты «Бреста» продолжают идти без поражений на Кубке Салея

Самый результативный поединок вечера состоялся в Гродно, где местный «Неман» принимал солигорский «Шахтер». По ходу встречи гродненцы проигрывали со счетом 1:3, но благодаря рывку в третьем периоде добыли победу — 5:3. Дублем в составе хозяев отметился Илья Летов. Тем временем хоккеисты «Бреста» одержали третью викторию в трех матчах, на сей раз южане обыграли «Лиду» — 3:2. Исход поединка решился в овертайме, победу брестчанам принес Федор Качан. В последнем матче дня «Динамо-Молодечно» на чужом льду справилось с минской «Юностью» — 3:2 (после серии буллитов).