Хоккеисты «Бреста» продолжают идти без поражений на Кубке Салея

Самый результативный поединок вечера состоялся в Гродно, где местный «Неман» принимал солигорский «Шахтер». По ходу встречи гродненцы проигрывали со счетом 1:3, но благодаря рывку в третьем периоде добыли победу — 5:3. Дублем в составе хозяев отметился Илья Летов. Тем временем хоккеисты «Бреста» одержали третью викторию в трех матчах, на сей раз южане обыграли «Лиду» — 3:2. Исход поединка решился в овертайме, победу брестчанам принес Федор Качан. В последнем матче дня «Динамо-Молодечно» на чужом льду справилось с минской «Юностью» — 3:2 (после серии буллитов).
Таким образом, после трех туров Кубка Салея в группе А лидирует «Брест», набравший 6 очков, «Динамо-Молодечно» отстает на балл. У «Немана» и «Юности» по 4 очка, у «Лиды» — 3, замыкает таблицу «Шахтер», в активе горняков только один пункт.
11 июля четвертые матчи на турнире проведут представители пула «Б». «Металлург» в Жлобине встретится с «Витебском», «Гомель» примет «Могилев», а новополоцкий «Химик» дома сыграет против оршанского «Локомотива».