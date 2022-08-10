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10 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Бреста» продолжают идти без поражений на Кубке Салея

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду матчами в Минске, Гродно и Бресте продолжился 22-й розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею, который носит официальное название Кубок Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: "Вечерний Брест"

Самый результативный поединок вечера состоялся в Гродно, где местный «Неман» принимал солигорский «Шахтер». По ходу встречи гродненцы проигрывали со счетом 1:3, но благодаря рывку в третьем периоде добыли победу — 5:3. Дублем в составе хозяев отметился Илья Летов. Тем временем хоккеисты «Бреста» одержали третью викторию в трех матчах, на сей раз южане обыграли «Лиду» — 3:2. Исход поединка решился в овертайме, победу брестчанам принес Федор Качан. В последнем матче дня «Динамо-Молодечно» на чужом льду справилось с минской «Юностью» — 3:2 (после серии буллитов).

Таким образом, после трех туров Кубка Салея в группе А лидирует «Брест», набравший 6 очков, «Динамо-Молодечно» отстает на балл. У «Немана» и «Юности» по 4 очка, у «Лиды» — 3, замыкает таблицу «Шахтер», в активе горняков только один пункт.

11 июля четвертые матчи на турнире проведут представители пула «Б». «Металлург» в Жлобине встретится с «Витебском», «Гомель» примет «Могилев», а новополоцкий «Химик» дома сыграет против оршанского «Локомотива».

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