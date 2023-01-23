Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Баффало
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Коламбус
Хоккей. КХЛ
23.01
Торпедо
ЦСКА
31
Хоккей. КХЛ
23.01
Металлург
Барыс
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
23.01
Трактор
Ак Барс
14
Хоккей. КХЛ
23.01
Сибирь
Амур
46
Все события
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
27Главные фото года в российском спорте
23 января, источник: БЕЛТА

«Шахтер», «Витебск» и «Динамо-Молодечно» одержали победы в белорусской экстралиге

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Витебске, Новополоцке и Орше продолжился 23 января регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Лидер сезона «Шахтер» уже на протяжении шести матчей чередует победы с неудачами. Три дня назад «горняки» дома не справились с «Химиком» (3:4), зато в понедельник нанесли крупное поражение оршанскому «Локомотиву» — 4:0. Дублем за солигорчан отметился Павел Развадовский, три очка (гол и две передачи) набрал лидер бомбардирской гонки чемпионата Михаил Стефанович.

В параллельном матче хоккеисты «Витебска» встречались со столичной «Юностью». После двух периодов «медведи» уступали минчанам со счетом 1:2, но четыре безответные шайбы в третьей 20-минутке склонили чашу весов в пользу северян — 5:2. Благодаря этому успеху «Витебск» сравнялся с «Юностью» в экстралиге, обе команды с 60 очками делят третью строчку таблицы.

Кроме того, этим вечером серию из шести поражений прервало «Динамо-Молодечно», которое в гостях обыграло «Химик» со счетом 3:2. Победным для «бело-голубых» стал точный бросок Дмитрия Поцелуйко.

Во вторник в чемпионате страны по хоккею также состоятся три матча: «Гомель» примет «Брест», «Могилев» дома встретится с «Лидой», центральной же станет игра в Жлобине между «Металлургом» и «Неманом». Все поединки стартуют в 19.00.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь