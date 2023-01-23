«Шахтер», «Витебск» и «Динамо-Молодечно» одержали победы в белорусской экстралиге

Лидер сезона «Шахтер» уже на протяжении шести матчей чередует победы с неудачами. Три дня назад «горняки» дома не справились с «Химиком» (3:4), зато в понедельник нанесли крупное поражение оршанскому «Локомотиву» — 4:0. Дублем за солигорчан отметился Павел Развадовский, три очка (гол и две передачи) набрал лидер бомбардирской гонки чемпионата Михаил Стефанович.

В параллельном матче хоккеисты «Витебска» встречались со столичной «Юностью». После двух периодов «медведи» уступали минчанам со счетом 1:2, но четыре безответные шайбы в третьей 20-минутке склонили чашу весов в пользу северян — 5:2. Благодаря этому успеху «Витебск» сравнялся с «Юностью» в экстралиге, обе команды с 60 очками делят третью строчку таблицы.

Кроме того, этим вечером серию из шести поражений прервало «Динамо-Молодечно», которое в гостях обыграло «Химик» со счетом 3:2. Победным для «бело-голубых» стал точный бросок Дмитрия Поцелуйко.