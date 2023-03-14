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14 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали первую победу в плей-офф экстралиги

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник в Молодечно и Жлобине состоялись третьи матчи в сериях первого раунда плей-офф белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Победитель регулярного чемпионата «Шахтер» прибыл в гости к «Динамо-Молодечно», имея две виктории в двух стартовых матчах серии. Однако повторить успех на чужом льду солигорчанам не удалось. После 40 минут игры на табло горели равные цифры, а в середине заключительной трети форвард «бело-голубых» Эдуард Гринь принес своей команде победу — 2:1. Таким образом, хоккеисты «Динамо-Молодечно» сократили отставание в серии (1:2), следующий матч в этой паре пройдет 16 марта.

С таким же счетом 2:1 закончился и третий поединок в «полесском дерби» «Металлурга» и «Гомеля». Правда, события в этой игре развивались несколько по-иному: жлобинчане захватили лидерство уже на 3-й минуте встречи, а во втором периоде удвоили перевес. В финальном отрезке гомельчане отквитали одну шайбу, но этим и ограничились. После неудачи в дебютном матче «Металлург» выиграл две встречи подряд и вышел вперед в серии (2:1), в четверг команды встретятся в Жлобине снова.

15 марта состоятся третьи матчи в двух других четвертьфинальных сериях Кубка Президента. В 18.45 начнется поединок «Витебска» и «Юности», пятнадцатью минутами позже на лед в Новополоцке выйдут «Химик» и «Неман». После двух встреч в своих парах со счетом 2:0 ведут минчане и гродненцы.

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