Хоккеисты «Юности» в третий раз обыграли «Неман» в полуфинальной серии Кубка Президента
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге продолжается полуфинальная стадия розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге продолжается полуфинальная стадия розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятницу на льду столичной «Чижовка-Арены» состоялся третий поединок серии до четырех побед между «Юностью» и «Неманом». Два предыдущих матча противостояния, которые прошли 27 и 29 марта в Гродно, завершились в пользу столичного клуба (2:1 и 3:1). Начало третьей игры также осталась за минчанами: уже в дебюте стартовой трети счет открыл Александр Китаров. На 16-й минуте матча форвард гостей Илья Козячий сравнял цифры на табло, но всего 40 секунд спустя Арсений Ковгореня вернул «Юности» лидерство — 2:1.
Во втором периоде команды обменялись взятиями ворот, на гол минчанина Захара Полищука ответил гродненец Павел Ажгирей — 3:2. В течение заключительной трети отыграться «Неман» так и не сумел, вместо этого пропустив еще дважды. Авторами шайб у хозяев стали Андрей Антонов и Аслан Раисов. Финальный счет — 5:2 в пользу «Юности».
Таким образом, подопечные Евгения Есаулова теперь находятся в одной победе от выхода в очередной финал Кубка Президента. Оформить пропуск в решающую серию сезона минчане попробуют в это воскресенье на домашней площадке, четвертая игра между командами стартует в 13.00.
1 апреля в Жлобине состоится четвертый поединок в другой полуфинальной паре Кубка Президента, где «Металлург» соперничает с «Шахтером» (начало в 13.30). После трех встреч в противостоянии ведут жлобинчане (2:1).