Хоккеисты «Немана» потерпели разгромное поражение от «Динамо-Молодечно»

Источник: ХК "Неман"

Самый неожиданный результат вечера был зафиксирован в Молодечно, где местный клуб из подвала турнирной таблицы принимал «Неман». К этой игре гродненцы подходили с тремя победами подряд, «бело-голубые» напротив проиграли трижды кряду — и обе серии в итоге оказались прерваны. Первый период закончился со счетом 1:1, а вот дальше молодечненцев было уже не удержать. Во втором и третьем периодах хозяева отправили в чужие ворота по три шайбы, игроки «Немана» сумели ответить на такую наглость лишь однажды. В итоге разгромная виктория «Динамо-Молодечно» — 7:2, двумя голами за победителей отметились Александр Каракулько и Егор Клавдиев. Гродненцы тем самым упустили возможность сравняться по очкам с «Гомелем» на третьем месте.

Игровую программу 27 декабря открывал поединок в Жлобине, где «Металлург» благодаря дублю Сергея Костицына и ассистентскому хет-трику Александра Подкорытова разобрался с замыкающим таблицу «Могилевом» — 5:2. Этот успех также позволил подопечным Дмитрия Кравченко окончить серию из трех неудач и к тому же вплотную приблизиться к зоне плей-офф: от идущего шестым «Химика» «стальных волков» отделяет теперь всего один балл. Кроме того, в среду состоялся поединок «Бреста» и «Лиды», победу в котором со счетом 2:1 отпраздновали «рыцари».