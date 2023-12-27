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27 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» потерпели разгромное поражение от «Динамо-Молодечно»

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду, 27 декабря, тремя матчами в Бресте, Жлобине и Молодечно продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК "Неман"

Самый неожиданный результат вечера был зафиксирован в Молодечно, где местный клуб из подвала турнирной таблицы принимал «Неман». К этой игре гродненцы подходили с тремя победами подряд, «бело-голубые» напротив проиграли трижды кряду — и обе серии в итоге оказались прерваны. Первый период закончился со счетом 1:1, а вот дальше молодечненцев было уже не удержать. Во втором и третьем периодах хозяева отправили в чужие ворота по три шайбы, игроки «Немана» сумели ответить на такую наглость лишь однажды. В итоге разгромная виктория «Динамо-Молодечно» — 7:2, двумя голами за победителей отметились Александр Каракулько и Егор Клавдиев. Гродненцы тем самым упустили возможность сравняться по очкам с «Гомелем» на третьем месте.

Игровую программу 27 декабря открывал поединок в Жлобине, где «Металлург» благодаря дублю Сергея Костицына и ассистентскому хет-трику Александра Подкорытова разобрался с замыкающим таблицу «Могилевом» — 5:2. Этот успех также позволил подопечным Дмитрия Кравченко окончить серию из трех неудач и к тому же вплотную приблизиться к зоне плей-офф: от идущего шестым «Химика» «стальных волков» отделяет теперь всего один балл. Кроме того, в среду состоялся поединок «Бреста» и «Лиды», победу в котором со счетом 2:1 отпраздновали «рыцари».

28 декабря в белорусской экстралиге также пройдут три встречи. Центральный поединок четверга состоится на «Чижовка-Арене», где «Витебск» постарается взять у «Юности» реванш за предыдущее крупное поражение. Вернувший себе первую позицию в чемпионате «Шахтер» будет гостить в Новополоцке у «Химика», а оршанский «Локомотив» примет «Гомель». Все матчи стартуют в 19.00.

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