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01:25 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Химика» стали последними четвертьфиналистами Кубка Президента

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сезоне белорусской хоккейной экстралиги завершился раунд плей-ин, в котором выступили команды, занявшие места с седьмого по десятое в регулярном чемпионате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Последнюю путевку в плей-офф в мини-серии до двух побед оспаривали «Химик» и «Локомотив». В первой игре 2 марта сильнее оказались оршанцы (3:2), во втором поединке в понедельник успех с таким же счетом праздновали уже новополочане. Решающая третья игра состоялась на площадке «Химика», поскольку тот расположился выше соперника по итогам «регулярки». В первом периоде зрители увидели только одну заброшенную шайбу, хозяева вышли вперед за 13 секунд до ухода на перерыв.

«Гол в раздевалку» оказался разогревом перед основным действием: в обоих следующих периодах было нанесено уже по четыре точных броска. Второй игровой отрезок прошел под контролем новополочан, которые довели разрыв в счете до крупного — 4:1. Казалось участь «Локомотива» решена, но оршанцы не сдались и в заключительной трети восстановили паритет.

Правда, равенство продержалось на табло лишь несколько секунд: победу «Химику» со счетом 5:4 и путевку в плей-офф принес Артем Землянкин. В четвертьфинале Кубка Президента клуб из Новополоцка ожидает встреча с победителем «гладкого» чемпионата солигорским «Шахтером». Ранее стадию плей-ин успешно преодолели хоккеисты «Бреста», которые в двухматчевом противостоянии прошли «Лиду» (4:2, 3:2).

Таким образом, известны полный состав и расписание первого раунда плей-офф экстралиги. В субботу, 9 марта, стартуют серии «Шахтер» — «Химик» и «Неман» — «Гомель», следующие поединки в этих парах пройдут 11, 13 и 15 марта. В воскресенье возьмут старт противостояния «Витебск» — «Брест» и «Юность» — «Металлург», далее команды выйдут на лед 12, 14 и 16 марта. В случае необходимости матчи с пятого по седьмой во всех четвертьфинальных парах Кубка Президента состоятся в период с 17 по 22 марта.

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