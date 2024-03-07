Хоккеисты «Химика» стали последними четвертьфиналистами Кубка Президента

Последнюю путевку в плей-офф в мини-серии до двух побед оспаривали «Химик» и «Локомотив». В первой игре 2 марта сильнее оказались оршанцы (3:2), во втором поединке в понедельник успех с таким же счетом праздновали уже новополочане. Решающая третья игра состоялась на площадке «Химика», поскольку тот расположился выше соперника по итогам «регулярки». В первом периоде зрители увидели только одну заброшенную шайбу, хозяева вышли вперед за 13 секунд до ухода на перерыв.



«Гол в раздевалку» оказался разогревом перед основным действием: в обоих следующих периодах было нанесено уже по четыре точных броска. Второй игровой отрезок прошел под контролем новополочан, которые довели разрыв в счете до крупного — 4:1. Казалось участь «Локомотива» решена, но оршанцы не сдались и в заключительной трети восстановили паритет.



Правда, равенство продержалось на табло лишь несколько секунд: победу «Химику» со счетом 5:4 и путевку в плей-офф принес Артем Землянкин. В четвертьфинале Кубка Президента клуб из Новополоцка ожидает встреча с победителем «гладкого» чемпионата солигорским «Шахтером». Ранее стадию плей-ин успешно преодолели хоккеисты «Бреста», которые в двухматчевом противостоянии прошли «Лиду» (4:2, 3:2).



Таким образом, известны полный состав и расписание первого раунда плей-офф экстралиги. В субботу, 9 марта, стартуют серии «Шахтер» — «Химик» и «Неман» — «Гомель», следующие поединки в этих парах пройдут 11, 13 и 15 марта. В воскресенье возьмут старт противостояния «Витебск» — «Брест» и «Юность» — «Металлург», далее команды выйдут на лед 12, 14 и 16 марта. В случае необходимости матчи с пятого по седьмой во всех четвертьфинальных парах Кубка Президента состоятся в период с 17 по 22 марта.