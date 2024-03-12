«Шахтер» разгромил «Химик» и удвоил перевес в четвертьфинальной серии Кубка Президента

Вторая встреча команд выдалась совсем не похожей на стартовый поединок в субботу — тогда победитель регулярного чемпионата «Шахтер» долгое время уступал в счете, но в третьем периоде все же склонил чашу весов на свою сторону (2:1). Сегодня «горняки» сняли практически все вопросы уже в дебютном игровом отрезке. Первая шайба за авторством Романа Малиновского влетела в ворота «Химика» на второй минуте, дальше за хозяев забрасывали Марк Ярута и Михаил Шалагин.



В следующем периоде соперники обменялись точными бросками — на гол форварда «Шахтера» Владислава Кулиева ответил нападающий гостей Илья Кляузов. Эта шайба в итоге оказалась для северян единственной в матче, «горняки» же отличились еще дважды в заключительной трети. Свои фамилии на табло записали Даниил Лой и Денис Еркин. Финальный счет поединка — 6:1 в пользу солигорчан, которые увеличивают преимущество в серии до четырех побед (2:0). Далее команды переедут в Новополоцк, где сыграют между собой 13 и 15 марта.