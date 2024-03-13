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02:18 (мск), источник: БЕЛТА

«Брест» в овертайме обыграл «Витебск» и сравнял счет в четвертьфинальной серии Кубка Президента

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник на севере страны состоялся второй матч в серии первого раунда плей-офф экстралиги между хоккеистами «Витебска» и «Бреста», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Брест"

Уже в стартовой трети поединка зрители стали свидетелями пяти заброшенных шайб: трижды отличались хозяева льда и два раза — южане. Дубль за «Витебск» оформил Ахмед Гимбатов, также свое слово сказал Андрей Геращенко. В составе «Бреста» точные броски нанесли Виктор Бовбель и Юрий Веремеенко.

Впоследствии результативность команд снизилась, но накал борьбы остался на уровне. Во втором периоде соперники обменялись голами, на шайбу Ярослава Косова ответил защитник северян Даниил Мисюль — 4:3. С таким раскладом гости мириться не собирались, и в середине заключительной трети цифры сравнял Денис Цыганов.

Встреча перешла в первый в нынешнем плей-офф овертайм, на девятой минуте которого Александр Малявко принес «Бресту» победу со счетом 5:4. Таким образом, южане восстановили паритет в противостоянии, в стартовом поединке два дня назад сильнее был «Витебск» — 4:1.

Ранее сегодня «Металлург» обыграл «Юность» (3:1) и также вернул равенство в серии до четырех викторий. Завтра состоятся третьи поединки в четвертьфинале «Химика» и «Шахтера» (счет в паре 0:2), а также в дуэли «Гомеля» и «Немана» (1:1).

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