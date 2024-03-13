Хоккеисты «Гомеля» вышли вперед в четвертьфинальной серии Кубка Президента против «Немана»

9 и 11 марта команды играли между собой в Гродно. Стартовый матч в субботу завершился победой «рысей» (5:2), в понедельник хоккеисты «Немана» взяли убедительный реванш (5:0). В третьей встрече настолько явного преимущества не было ни у одного из соперников. Ключевые события поединка развернулись во втором игровом отрезке. Счет был открыт на 24-й минуте матча форвардом «Гомеля» Егором Феофановым, а на экваторе периода Иван Секерин увеличил перевес хозяев до двух голов.



Впрочем, всего через 50 секунд нападающий гродненцев Никита Ремезов вернул на табло разницу в одну шайбу. К сожалению для подопечных Евгения Летова, данное результативное действие оказалось единственным в этот вечер. Не помогла и замена голкипера на шестого полевого игрока в концовке — этим решением в итоге воспользовался Герман Нестеров, поразивший пустые ворота «Немана». Финальный счет — 3:1, гомельчане выходят в серии вперед (2:1). Четвертая игра между командами состоится там же 15 марта.



Также сегодня вечером третий поединок в своем противостоянии проводят хоккеисты новополоцкого «Химика» и солигорского «Шахтера», в обеих предыдущих очных встречах сильнее были «горняки». Завтра программу первого раунда плей-офф белорусской экстралиги продолжат третьи матчи в парах «Металлург» — «Юность» (счет в серии 1:1) и «Брест» — «Витебск» (1:1).