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22:47 (мск), источник: БЕЛТА

Жлобинский «Металлург» в третий раз подряд вышел в финал Кубка Президента

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен первый финалист плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2023/24 — им стал действующий чемпион страны жлобинский «Металлург», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Металлург"

В полуфинале «стальные волки» встречались с соседями из «Гомеля», пятый матч между командами состоялся в среду в гомельском Ледовом дворце. Ни в одной из предыдущих игр серии соперники не забрасывали больше трех шайб на двоих, но сегодня этот план был выполнен уже в первом периоде. На четвертой минуте Сергей Костицын вывел жлобинчан вперед, в середине отрезка Сергей Кузнецов удвоил преимущество гостей, но практически сразу же Егор Феофанов вернул «Гомель» на расстояние одного гола.

Начало второго игрового отрезка также выдалось для «Металлурга» ударным: Михаилу Стефановичу и Роману Достанко хватило всего сорока секунд, чтобы обеспечить своей команде лидерство со счетом 4:1. Тем не менее сдаваться «Гомель» не собирался: в данной трети сумели отличиться игроки «рысей» Иван Секерин и Егор Феофанов. Правда, между этими шайбами вклинился еще один гол от гостей за авторством Егора Борикова.

Заключительный период команды начали при счете 5:3 в пользу жлобинчан. В течение отрезка цифры на табло поменялись однажды — за три с половиной минуты до сирены Андрей Гостев сократил отставание гостей до минимума. Оставшегося времени на спасение гомельчанам не хватило, таким образом, 5:4 — «Металлург» выигрывает полуфинальную серию до четырех побед со счетом 4:1.

Ранее в нынешнем плей-офф подопечные Дмитрия Кравченко также в пяти матчах убрали с пути столичную «Юность». Выход в финал Кубка Президента стал для клуба из Жлобина пятым в его истории и третьим подряд. В 2012, 2022 и 2023 годах «Металлург» становился чемпионом Беларуси, а в 2013 году уступил золотые медали «Неману».

Соперник «стальных волков» по решающей серии сезона определится в паре «Шахтера» и «Бреста», после пяти матчей в этой серии лидируют «зубры» (3:2). Шестой поединок противостояния состоится завтра на юге страны, начало в 19.30.

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