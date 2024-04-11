«Металлург» разгромил «Брест» и повел в финальной серии Кубка Президента

Путь к очному сражению за главный трофей в белорусском хоккее у команд получился разным. Действующие чемпионы страны за текущий плей-офф проиграли только два матча из десяти. В первом раунде жлобинчане убрали минскую «Юность» (4:1), а в полуфинале также в пяти играх прошли соседей из «Гомеля». Брестчане уже на стадии четвертьфинала были в одном шаге от вылета: по ходу серии с «Витебском» «зубры» уступали 2:3, но два последних матча оставили за собой. В следующем раунде южане сотворили еще более громкую сенсацию, выбив победителя регулярного чемпионата «Шахтера» (4:2).