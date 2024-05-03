Камбэком и драмой закончился второй матч сборной Казахстана по хоккею
Сегодня, 3 мая, сборная Казахстана провела второй матч в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open в Астане. Соперником выступила Беларусь, передают Vesti.kz.
Сегодня, 3 мая, сборная Казахстана провела второй матч в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open в Астане. Соперником выступила Беларусь, передают Vesti.kz.
В ходе встречи казахстанцы уступали 0:3 и 1:4, но впоследствии сумели отыграться 4:4 и перевести игру в овертайм, где победу вырвали белорусы — 5:4.
У победителей в основное время хет-трик оформил Александр Скоренов (1-я минута, 12-я, 20-я), а также отличился Игорь Мартынов (24-я). А решающую шайбу в овертайме забросил Виталий Пинчук. В составе проигравших голами отметились Кирилл Панюков (22-я), Адиль Бекетаев (33-я), Роман Старченко (43-я) и Леонид Метальников (55-я).
В первой игре Казахстан минимально уступил России.
Напомним, впереди у сборной Казахстана — чемпионат мира, который пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава. На групповом этапе подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с США, Швецией, Словакией, Латвией, Германией, Францией и Польшей.