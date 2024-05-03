Камбэком и драмой закончился второй матч сборной Казахстана по хоккею

В ходе встречи казахстанцы уступали 0:3 и 1:4, но впоследствии сумели отыграться 4:4 и перевести игру в овертайм, где победу вырвали белорусы — 5:4.

У победителей в основное время хет-трик оформил Александр Скоренов (1-я минута, 12-я, 20-я), а также отличился Игорь Мартынов (24-я). А решающую шайбу в овертайме забросил Виталий Пинчук. В составе проигравших голами отметились Кирилл Панюков (22-я), Адиль Бекетаев (33-я), Роман Старченко (43-я) и Леонид Метальников (55-я).

В первой игре Казахстан минимально уступил России.