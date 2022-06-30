Спортсменки «Ритма» выиграли Кубок Беларуси по хоккею на траве
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки гродненского «Ритма» стали обладательницами Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки гродненского «Ритма» стали обладательницами Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном поединке кубкового розыгрыша гродненская команда разгромила в Барановичах местный клуб «Текстильщик-БарГУ» со счетом 5:1. До этого «Ритм» победил «Викторию» из Смолевичей и ХК «Минск».
Таким образом, гродненский «Ритм» сделал победный дубль, выиграв вслед за золотом чемпионата Беларуси и Кубок страны.
Ранее у мужчин такого же успеха добились спортсмены «Минска».