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30 июня, источник: БЕЛТА

Спортсменки «Ритма» выиграли Кубок Беларуси по хоккею на траве

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки гродненского «Ритма» стали обладательницами Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном поединке кубкового розыгрыша гродненская команда разгромила в Барановичах местный клуб «Текстильщик-БарГУ» со счетом 5:1. До этого «Ритм» победил «Викторию» из Смолевичей и ХК «Минск».

Таким образом, гродненский «Ритм» сделал победный дубль, выиграв вслед за золотом чемпионата Беларуси и Кубок страны.

Ранее у мужчин такого же успеха добились спортсмены «Минска».

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