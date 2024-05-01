«Сочи» сообщил об уходе голкипера Максима Третьяка

В прошлом сезоне Третьяк сыграл 17 матчей, в которых одержал три победы с 88,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,54.

«Голкипер выступал в составе “леопардов” на протяжении четырёх сезонов, проведя в общей сложности 106 матчей. Максим, спасибо за яркие игры, за профессиональный подход к делу, за огромное уважение к болельщикам и высокие человеческие качества! Желаем больших успехов в карьере и во всех делах!» — сказано в сообщении «Сочи».