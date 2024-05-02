«Авангард» укрепил защиту, у «Торпедо» новый менеджер. Главные трансферы дня КХЛ
«Металлург» сделал первый оффершит межсезонья КХЛ, а лидер «Автомобилиста» получил пятилетний контракт.
«Металлург» сделал первый оффершит межсезонья КХЛ, а лидер «Автомобилиста» получил пятилетний контракт.
В КХЛ прошёл второй день трансферного окна. Рассказываем о наиболее интересных событиях 2 мая в лиге.
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Металлурга». Теперь у уфимцев есть неделя, чтобы повторить условия магнитогорцев и оставить Башкирова в «Салавате».
В прошедшем сезоне 22-летний Башкиров провёл в регулярном чемпионате 64 матча, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+10». В плей-офф на счету нападающего два гола в шести матчах серии с «Трактором».
Павел Десятков стал новым главным тренером «Витязя», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
Весной 2023 года «Сокол» под руководством Павла Десяткова вышел в финал Кубка Петрова и добился лучшего результата в своей истории — завоевал серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги.
Летом прошлого года Павел Десятков вошёл в тренерский штаб Олега Браташа в тольяттинской «Ладе», которая в сезоне-2023/2024 вернулась в КХЛ. По итогам регулярного чемпионата тольяттинская команда заняла седьмое место в конференции «Восток» и вышла в плей-офф, где уступила в серии из пяти матчей омскому «Авангарду» в первом раунде.
«Торпедо» подписало контракты с нападающими Данилом Савуновым и Антоном Берлёвым, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с Савуновым рассчитан на один сезон, с Берлёвым — на два. Также хоккейный клуб «Торпедо» продлил срок действия контракта с нападающим Василием Атанасовым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.
Берлёв был одним из лучших бомбардиров «Адмирала», где за два сезона набрал 54 (19+35) очка в 121 матче. Антон дважды становился победителем ВХЛ, поднимая над головой Кубок Петрова.
23-летний Савунов в прошедшем сезоне получал практику в ВХЛ, выступая за новокузнецкий «Металлург». В 19 матчах уроженец Нижегородской области набрал 10 (6+4) очков.
Василий Атанасов принял участие во всех пяти встречах с участием «Торпедо» в Кубке Гагарина, отметившись тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 на его счету 40 (19+21) очков в 46 играх с коэффициентом полезности «+11».
СКА и «Югра» совершили обмен, в результате которого петербургский клуб получил 18-летнего вратаря Егора Заврагина. В обратном направлении в клуб ВХЛ отправились нападающие Матвей Кабуш и Егор Гурзанов и денежная компенсация.
В предыдущем сезоне Заврагин провёл девять матчей в составе «Мамонтов Югры», в которых одержал шесть побед с 94,5% отражённых бросков. В составе «Югры» голкипер провёл 17 матчей, в которых одержал 13 побед с 94% отражённых бросков.
На пост генерального менеджера хоккейного клуба «Торпедо» назначен Вадим Аверкин, сообщает пресс-служба клуба.
46-летний специалист имеет за своей спиной богатый спортивный опыт — как в качестве игрока, так и в качестве функционера. После завершения спортивной карьеры Аверкин возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в профсоюзе игроков КХЛ, был помощником главного тренера китайского «Ценг Тоу», а также занимал пост генерального менеджера «Дизеля». Вскоре Аверкин занял пост спортивного директора «Адмирала». При нём дальневосточный клуб за два сезона добился лучшего результата в своей истории, впервые пробившись во второй раунд Кубка Гагарина.
Напомним, ранее нижегородский клуб покинул Максим Гафуров, который стал заместителем председателя правительства Нижегородской области.
Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на два года с защитником Павлом Коледовым, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.
29-летний защитник в прошедшем сезоне провёл за «Салават Юлаев» 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей и одна результативная передача с показателем полезности «-2».
«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Анатолием Голышевым, сообщает пресс-служба клуба. С форвардом заключён новый долгосрочный контракт сроком на пять лет.
В системе клуба Анатолий выступает с 2012 года, а в главной команде «Автомобилиста» — с 2013 года. Голышев является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом клуба в истории КХЛ, он же — автор единственного хет-трика «Автомобилиста» в плей-офф.
В общей сложности Анатолий отыграл 11 сезонов за «Автомобилист» в КХЛ, забросил 145 шайб и отдал 172 голевые передачи в 548 матчах. В минувшем сезоне в регулярном чемпионате нападающий сыграл 62 матча, набрав 33 (10+23) очка. В плей-офф форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина: в 16 матчах он набрал 18 (9+9) очков.
Хоккейные клубы «Авангард» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина, защитник Даррен Диц. Московский клуб получит денежную компенсацию, а с Дицем будет заключён двухлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».
Напомним, в прошедшей регулярке 30-летний игрок обороны провёл 55 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Диц провёл пять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.
Денис Лутченко