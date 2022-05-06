Овечкин напугал канадца, соорудив гол старому другу. Но после игры Ови мог только ругаться

Первая игра серии «Флорида» — «Вашингтон» закончилась разочарованием для фанатов «пантер». «Столичные» сыграли сильнее и добыли выездную победу, а едва ли не ключевым в том матче оказался гол, созданный Овечкиным и Кузнецовым.

В ответной встрече «Пантерз» нужно было обязательно выигрывать, так как ехать в столицу США при счёте 0−2 — очень рискованное мероприятие. Однако в первом периоде «Вашингтон» выглядел как будто пободрее, 11 раз потревожил Бобровского, но российский вратарь был безупречен, а под занавес отрезка «пантерам» удался двойной удар: Экблад и Барков в течение полутора минут по разу огорчили Ванечека. И гол русского финна был очень хорош из-за потрясающих действий Юбердо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/brTp4f105bw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго периода «Вашингтону» вроде удалось прийти в себя. Помогло удаление Лунделля, которое «Кэпиталз» реализовали за 37 секунд. Овечкин получил шайбу в центре зоны, могуче замахнулся, чем напугал находящегося перед ним канадца Уигара и дезориентировал Бобровского, а сам отдал вправо на старого друга Бекстрёма. Швед слегка замешкался, но голкипер «Флориды» всё равно не успел закрыть ближний угол, куда и отправилась шайба.

Но никакого ключевого значения на ход матча этот гол не оказал. Хотя, возможно, именно он раззадорил «Флориду», которая до второго перерыва ещё трижды огорчила Ванечека.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DW2ooPYbrDk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5:1 по итогам двух периодов, и на заключительную двадцатиминутку у «Вашингтона» в воротах появился Илья Самсонов. При этом «Кэпиталз» откровенно бросили играть, «пантеры» перебросали гостей в этом отрезке 17:3, но российский голкипер справился со всеми угрозами и сделал отличную заявку на появление в стартовом составе на третий матч серии.