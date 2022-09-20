Легендарный хоккеист завершил карьеру в НХЛ в возрасте 45 лет

Хара сообщил, что подпишет однодневный контракт с «Бостоном», чтобы провести прощальный матч.

«После 25 сезонов в профессиональном хоккее, 1680 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 200 игр в плей-офф Кубка Стэнли и сотен международных игр я с гордостью объявляю о своем решении уйти из Национальной хоккейной лиги. При этом для меня большая честь вернуться сегодня в “ТД Гарден” (домашняя арена “Бостона” — прим. ред.), чтобы подписать однодневный контракт с “Бостон Брюинз” и официально завершить свою карьеру в команде, которая так много значила для меня и моей семьи. Очень много людей поспособствовали моему успеху, и я с нетерпением жду возможности поблагодарить всех сегодня днем», — написал Хара в своем Instagram*.

Хара в составе «Бостона» провел 14 сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли 2011 года. Также в НХЛ защитник выступал за «Оттаву», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс», в котором начинал карьеру в лиге и провел свой последний сезон.

Хара с ростом 2,06 м является самым высоким игроком в истории НХЛ, также словак был самым возрастным среди действующих хоккеистов лиги.

На счету Хары в регулярных чемпионатах НХЛ 680 очков (209 шайб и 471 голевая передача). В плей-офф НХЛ словак забросил 18 шайб и отдал 52 голевые передачи. Хара шесть раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, в сезоне-2008/09 году стал обладателем приза лучшему защитнику сезона «Джеймс Норрис Трофи».

В составе сборной Словакии Хара дважды стал серебряным призером чемпионатов мира.