Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Автомобилист
20
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
21.09
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
21.09
Адмирал
Металлург
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легендарный хоккеист завершил карьеру в НХЛ в возрасте 45 лет

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли словацкий хоккеист Здено Хара объявил о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 45 лет.

БостонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Хара сообщил, что подпишет однодневный контракт с «Бостоном», чтобы провести прощальный матч.

«После 25 сезонов в профессиональном хоккее, 1680 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 200 игр в плей-офф Кубка Стэнли и сотен международных игр я с гордостью объявляю о своем решении уйти из Национальной хоккейной лиги. При этом для меня большая честь вернуться сегодня в “ТД Гарден” (домашняя арена “Бостона” — прим. ред.), чтобы подписать однодневный контракт с “Бостон Брюинз” и официально завершить свою карьеру в команде, которая так много значила для меня и моей семьи. Очень много людей поспособствовали моему успеху, и я с нетерпением жду возможности поблагодарить всех сегодня днем», — написал Хара в своем Instagram*.

Хара в составе «Бостона» провел 14 сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли 2011 года. Также в НХЛ защитник выступал за «Оттаву», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс», в котором начинал карьеру в лиге и провел свой последний сезон.

Хара с ростом 2,06 м является самым высоким игроком в истории НХЛ, также словак был самым возрастным среди действующих хоккеистов лиги.

На счету Хары в регулярных чемпионатах НХЛ 680 очков (209 шайб и 471 голевая передача). В плей-офф НХЛ словак забросил 18 шайб и отдал 52 голевые передачи. Хара шесть раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, в сезоне-2008/09 году стал обладателем приза лучшему защитнику сезона «Джеймс Норрис Трофи».

В составе сборной Словакии Хара дважды стал серебряным призером чемпионатов мира.

* Деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дочь Тутберидзе все же идет под флаг США? Новый поворот большого скандала
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь