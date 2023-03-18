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07:26 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин набрал очки в третьем матче НХЛ подряд

Капитан «Вашингтон» сделал голевую передачу в игре с «Сент-Луисом».

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 18 марта. «Сент-Луис» со счетом 5:2 победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Вашингтоне.

Заброшенными шайбами в составе «Сент-Луиса» отметились Самуэль Блез (2-я и 53-я минуты), Джордан Кайру (25), Каспери Капанен (30), Брэйден Шенн (59). У «Вашингтона» отличились Мартин Фехервари (46), Никлас Бэкстрём (58).

Российские игроки «Вашингтона» форвард Александр Овечкин и защитник Александр Алексеев отдали по одной результативной передаче. Овечкин отметился результативным действием в третьем матче подряд, Алексеев — во втором. Всего на счету Овечкина в нынешнем сезоне 65 очков (37 шайб + 28 передач), Алексеев сделал 5 результативных передач. Голевым пасом также отметился форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич, который набрал очки в 11-м матче НХЛ подряд, всего на его счету в нынешнем сезоне 62 очка (23+39).

«Сент-Луис» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 65 очков в 68 матчах. У «Вашингтона», которым идет шестым в таблице Столичного дивизиона, 73 очка в 70 играх.

В следующем матче «Сент-Луис» 20 марта примет «Виннипег», «Вашингтон» 19 марта на выезде сыграет с «Миннесотой».

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