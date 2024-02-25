Капризов — главная звезда недели НХЛ! Сделал дубль и забил супергол, пройдя всю площадку

Источник: Соцсети

Сегодня прошла игра двух конкурентов за место в плей-офф на Западе между «Сиэтлом» и «Миннесотой». Обе команды до сих пор имеют высокие шансы запрыгнуть в последний вагон, поэтому встреча носила принципиальный характер.

Хозяева стремительно начали встречу, открыв счёт уже на 37-й секунде усилиями Винса Данна.

Эта шайба позволила игре мгновенно раскрыться, и через четыре минуты гости сравняли счёт: Маркус Юханссон отлично бросил из правого круга вбрасывания. После «дикари» получили возможность поиграть в формате «5 на 3», чем виртуозно воспользовался Кирилл Капризов, лёгким движением кистей уложив шайбу в ближний угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240582&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период гости начали в большинстве, которое вновь принесло успех: Капризов «начертил» отличную диагональ, а Мэтт Болди разобрался как с защитником, так и с вратарём.

Через минуту лёд покинул Джоуи Даккорд, заменил которого Филипп Грабауэр, но тот оставался «сухим» лишь пять секунд: Капризов совершил впечатляющий сольный проход, после чего поразил ближнюю девятку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240583&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А уже через пять минут счёт до совсем крупного довёл Дакота Мермис. В концовке периода у Капризова была отличная возможность оформить хет-трик, но броски не достигли цели.

В первой половине периода «Сиэтлу» удалось отквитать одну шайбу с помощью рикошета от защитника «Уайлд», шайба была записана на Джордана Эберле. После этого хозяева вдохновились и начали штурмовать ворота Флёри, но канадский ветеран команду не подвёл. Матч же закончился дракой Боргена и Дьюхейма, где защитник «кракенов» оказался сильнее, хоть как-то подсластив пилюлю местной публике.