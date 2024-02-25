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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Капризов — главная звезда недели НХЛ! Сделал дубль и забил супергол, пройдя всю площадку

«Миннесота» одержала важную победу над конкурентом, а у Кирилла 12 очков в четырёх последних матчах.

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Источник: Соцсети

Сегодня прошла игра двух конкурентов за место в плей-офф на Западе между «Сиэтлом» и «Миннесотой». Обе команды до сих пор имеют высокие шансы запрыгнуть в последний вагон, поэтому встреча носила принципиальный характер.

Хозяева стремительно начали встречу, открыв счёт уже на 37-й секунде усилиями Винса Данна.

Эта шайба позволила игре мгновенно раскрыться, и через четыре минуты гости сравняли счёт: Маркус Юханссон отлично бросил из правого круга вбрасывания. После «дикари» получили возможность поиграть в формате «5 на 3», чем виртуозно воспользовался Кирилл Капризов, лёгким движением кистей уложив шайбу в ближний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период гости начали в большинстве, которое вновь принесло успех: Капризов «начертил» отличную диагональ, а Мэтт Болди разобрался как с защитником, так и с вратарём.

Через минуту лёд покинул Джоуи Даккорд, заменил которого Филипп Грабауэр, но тот оставался «сухим» лишь пять секунд: Капризов совершил впечатляющий сольный проход, после чего поразил ближнюю девятку.

Во время загрузки произошла ошибка.

А уже через пять минут счёт до совсем крупного довёл Дакота Мермис. В концовке периода у Капризова была отличная возможность оформить хет-трик, но броски не достигли цели.

В первой половине периода «Сиэтлу» удалось отквитать одну шайбу с помощью рикошета от защитника «Уайлд», шайба была записана на Джордана Эберле. После этого хозяева вдохновились и начали штурмовать ворота Флёри, но канадский ветеран команду не подвёл. Матч же закончился дракой Боргена и Дьюхейма, где защитник «кракенов» оказался сильнее, хоть как-то подсластив пилюлю местной публике.

Таким образом, «Миннесота» одержала вторую победу за два дня, продолжив погоню за первой восьмёркой. Кирилл Капризов продлил результативную серию до восьми матчей, а на этой неделе набрал фантастические 12 (6+6) очков в четырёх встречах.

Сиэтл
2:5
1:2, 0:3, 1:0
Миннесота
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