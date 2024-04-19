Пловчиха Ефимова рассказала о любви фанатов «Тампы» к лучшему бомбардиру НХЛ Кучерову

КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа» Никита Кучеров является кумиром местных болельщиков, в его честь у них даже есть кричалки. Об этом ТАСС рассказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая болеет за «Тампу».

Кучеров занял первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24, он набрал 144 очка, забросив 44 шайбы и отдав 100 голевых передач.

«Никита — молодец, он всегда отличался результативностью и продолжает это делать, — сказала Ефимова. — Лично мы не знакомы, но я много раз бывала на матчах и даже книжку прочла, в которой рассказываются истории некоторых хоккеистов. Я, к примеру, не знала, что в НХЛ так сложно попасть. Думала, что если ты хорошо играешь, то тебя просто приглашают и все, но оказывается, что этот путь намного сложнее. Было интересно, как люди добились всего сами благодаря работе, которая выбивает нас в люди».

«На домашней игре я была всего раз, большую часть матчей посетила в Лос-Анджелесе, где “Тампу” не очень любят. Но русских ребят любят все, причем из разных команд, потому что там знают, что они в числе лучших игроков планеты. Их всегда очень сильно поддерживают. И когда я была на стадионе команды, то это было что-то. Они кричат там: “Куууч”, — добавила чемпионка мира.