Александр Овечкин назвал будущего возможного капитана «Вашингтона» | Источник: Чемпионат.com

«С самого первого дня, когда Уилсон пришёл в лигу, он демонстрирует свои лидерские качества на льду и за его пределами. Он командный игрок, лидер и, возможно, будущий капитан “Вашингтона”, — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Действующий контракт Уилсона истекает в 2031 году.

Отметим, что 30-летний Уилсон за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге провёл 754 матча, в которых забросил 146 шайб и отдал 184 результативные передачи, набрав в общей сложности 330 очков с показателем полезности «+12».