Александр Овечкин назвал будущего возможного капитана «Вашингтона»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиатлз» Александр Овечкин назвал Тома Уилсона будущим возможным капитаном столичного клуба.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиатлз» Александр Овечкин назвал Тома Уилсона будущим возможным капитаном столичного клуба.
«С самого первого дня, когда Уилсон пришёл в лигу, он демонстрирует свои лидерские качества на льду и за его пределами. Он командный игрок, лидер и, возможно, будущий капитан “Вашингтона”, — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.
Действующий контракт Уилсона истекает в 2031 году.
Отметим, что 30-летний Уилсон за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге провёл 754 матча, в которых забросил 146 шайб и отдал 184 результативные передачи, набрав в общей сложности 330 очков с показателем полезности «+12».
29 апреля завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд плей-офф.