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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин назвал будущего возможного капитана «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиатлз» Александр Овечкин назвал Тома Уилсона будущим возможным капитаном столичного клуба.

Вашингтон
Александр Овечкин назвал будущего возможного капитана «Вашингтона» | Источник: Чемпионат.com

«С самого первого дня, когда Уилсон пришёл в лигу, он демонстрирует свои лидерские качества на льду и за его пределами. Он командный игрок, лидер и, возможно, будущий капитан “Вашингтона”, — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Действующий контракт Уилсона истекает в 2031 году.

Отметим, что 30-летний Уилсон за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге провёл 754 матча, в которых забросил 146 шайб и отдал 184 результативные передачи, набрав в общей сложности 330 очков с показателем полезности «+12».

29 апреля завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд плей-офф.

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