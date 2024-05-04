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08:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вегас» сравнял счет в серии с «Далласом» в серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл «Даллас Старз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вегас
ДалласНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Ноа Хэнифин (50-я минута) и Марк Стоун (60).

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев нанес два броска по воротам, совершил пять силовых приемов и не набрал очков. Также отличиться не смог российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов, который ранее набирал очки в трех матчах плей-офф кряду.

«Вегас» сравнял счет в серии с «Далласом» до четырех побед — 3−3. Решающая встреча между командами пройдет в Далласе 5 мая.

Вегас
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Даллас
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