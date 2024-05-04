«Вегас» сравнял счет в серии с «Далласом» в серии плей-офф НХЛ

Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Ноа Хэнифин (50-я минута) и Марк Стоун (60).

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев нанес два броска по воротам, совершил пять силовых приемов и не набрал очков. Также отличиться не смог российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов, который ранее набирал очки в трех матчах плей-офф кряду.