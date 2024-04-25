«СКА-1946» выиграл второй Кубок Харламова в истории

Для клуба из Санкт-Петербурга этот трофей стал вторым в истории и вторым за последние три года. В первый раз «СКА-1946» побеждал в плей-офф МХЛ в сезоне-2021/2022. Тогда в финале Кубка Харламова армейцы были сильнее «Красной Армии» (4−2).