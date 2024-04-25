Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.04
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
26.04
Айлендерс
Каролина
Хоккей. КХЛ
24.04
Локомотив
Металлург Мг
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Бостон
24
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Вегас
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
ОТ
45
Все события
20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«СКА-1946» выиграл второй Кубок Харламова в истории

Сегодня, 25 апреля, в Ярославле состоялся пятый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946».

«СКА-1946» выиграл второй Кубок Харламова в истории | Источник: Чемпионат.com

Со счётом 2:1 победу одержали гости. Таким образом клуб с берегов Невы выиграл серию со счётом 4−1 и завоевал Кубок Харламова.

Для клуба из Санкт-Петербурга этот трофей стал вторым в истории и вторым за последние три года. В первый раз «СКА-1946» побеждал в плей-офф МХЛ в сезоне-2021/2022. Тогда в финале Кубка Харламова армейцы были сильнее «Красной Армии» (4−2).

Для «Локо» и «СКА-1946» этот финал второй в истории Молодёжной хоккейной лиги. Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4−2).

Отметим, что «СКА-1946» играл в финале сезона-2014/2015, где в пяти матчах проиграл нижегородской «Чайке».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь