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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан преподнес громкую сенсацию на ЧМ-2024 по хоккею

Сборная Казахстана провела третий матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Казахстан U20
Источник: icehockey.kz

Подопечные Георгия Верещагина в рамках группы B на турнире в Финляндии сыграли против команды Чехии. Матч завершился победой казахстанцев в овертайме со счетом 4:3.

В первом периоде чехи дважды отметились заброшенными шайбами: на 14-й минуте Онджей Кош открыл счет, а на 16-й Адам Беньяк увеличил отрыв. На 20-й минуте Роман Большедворский отквитал один гол.

Во втором периоде Корнец Корнеев (24) забросил вторую шайбу Казахстана, на что чехи ответили взятием ворот в исполнении Адама Йехо на 39-й минуте.

В третьем периоде Алесандр Перкин (53 минута) сравнял счет — 3:3. Победную точку в овертайме поставил Мстислав Шипилин.

Следующий матч Казахстан проведет 30 апреля против Канады.

Ранее команда Казахстана поочередно проиграла Швейцарии (2:5) и Швеции (1:7).

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