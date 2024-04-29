Казахстан преподнес громкую сенсацию на ЧМ-2024 по хоккею
Сборная Казахстана провела третий матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана провела третий матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.
Подопечные Георгия Верещагина в рамках группы B на турнире в Финляндии сыграли против команды Чехии. Матч завершился победой казахстанцев в овертайме со счетом 4:3.
В первом периоде чехи дважды отметились заброшенными шайбами: на 14-й минуте Онджей Кош открыл счет, а на 16-й Адам Беньяк увеличил отрыв. На 20-й минуте Роман Большедворский отквитал один гол.
Во втором периоде Корнец Корнеев (24) забросил вторую шайбу Казахстана, на что чехи ответили взятием ворот в исполнении Адама Йехо на 39-й минуте.
В третьем периоде Алесандр Перкин (53 минута) сравнял счет — 3:3. Победную точку в овертайме поставил Мстислав Шипилин.
Следующий матч Казахстан проведет 30 апреля против Канады.
Ранее команда Казахстана поочередно проиграла Швейцарии (2:5) и Швеции (1:7).