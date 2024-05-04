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02:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Канады на ЧМ по хоккею — 2024

Федерация хоккея Канады на официальном сайте объявила состав сборной страны на чемпионат мира по хоккею — 2024 в Чехии.

КанадаЧМ по хоккею: таблица и календарь

Вратари: Джоэль Хофер, Нико Доус и Джордан Биннингтон.

Защитники: Дэймон Сиверсон, Колтон Парэйко, Оуэн Пауэр, Джейми Олексяк, Кайден Гуле, Боуэн Байрэм, Олен Целльвегер.

Нападающие: Коннор Бедард, Доусон Мерсер, Эндрю Манджапане, Ридли Грейг, Дилан Козенс, Джек Макбэйн, Джаред Макканн, Дилан Гюнтер, Брэндон Танев, Адам Фантилли, Маклин Селебрини и Майкл Бантинг.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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