Злата Канада | Источник: Коммерсантъ

Стартующий в пятницу в Чехии чемпионат мира по хоккею, третий подряд, который пропустит отстраненная еще в 2022 году от международных соревнований сборная России, кажется, вполне может принести очередное золото победителям предыдущего турнира канадцам. Во всяком случае, их нынешняя заявка выглядит даже ярче прошлогодней.

Перед первенством, которое примут Прага и Острава, никуда не деться от соблазна сделать два прогноза, основанных на сложившихся в текущем десятилетии трендах.

Первый прогноз — насчет того, что на этом первенстве обязательно громко выстрелит какая-нибудь команда, не входящая в шестерку «классических» грандов, всегда делящих между собой призы.

Помогают и отсутствие сборной России, слегка расчищающее путь к медалям, и неизбежные кадровые проблемы гигантов, которые настоящими гигантами могут быть, только если соберут большую часть своих знаменитостей из НХЛ. А там в разгаре play-off. И даже далеко не все уже попрощавшиеся с ним могут или хотят продолжать сезон выступлением на чемпионате мира. Так что перспективы открываются перед теми, кто вроде бы по статусу о медалях может только мечтать. Немцы три года назад играли в полуфинале, а год назад — в финале. Латвийцы, раньше никогда к наградам и не приближавшиеся, в 2023-м взяли бронзу. По идее, сейчас очередь бабахнуть чем-нибудь внушительным крепких швейцарцев. Они и в 2022 году, и в 2023-м были чуть ли не лучшей сборной по итогам предварительного раунда, но после блестящего выступления в группе сразу срезались в play-off.

Второй прогноз, видимо, еще более верный и понятный, что ли. Сборная Канады на последних чемпионатах мира демонстрирует поразительную стабильность, подтверждающую претензии на роль безусловного хоккейного флагмана.

На четырех первенствах, предшествовавших чешскому, она обязательно доходила до финала, два из них — в 2021 и 2023 годах — выиграла, в двух — в 2019 и 2022 годах — не справилась с финнами (в 2020-м турнир сорвала пандемия коронавируса). И нет оснований думать, будто бы нынче расклад какой-то принципиально иной, настаивающий на том, что канадская серия оборвется. Скорее, наоборот, он активно настаивает на том, что она продолжится новым золотом.

В пользу очередного успеха сборной Канады точно говорит собранный ею состав. Свои предыдущие походы за золотом она устраивала вариантами, которые со стороны казались довольно сомнительными. Ключевые роли в них доставались игрокам, и в своих-то не самых могучих клубах не то чтобы выделявшимся. А компанию им составляли незаметные трудяги из нижних звеньев. При этом оказывалось, что и у таких вариантов класса все равно достаточно.

Но канадская сборная, отправившаяся в Чехию, смотрится на бумаге куда симпатичнее прежних версий. В ней как раз случайных людей практически нет. Фактически у любого из тех, кто попал в заявку, неплохой бэкграунд. Коннор Бедард — свежайший из канадских хоккейных вундеркиндов, щедро одаренных талантом, только что вполне достойно отыгравший дебютный сезон в НХЛ.

Джаред Макканн, Доусон Мерсер, Майкл Бантинг, Дилан Козенс, Эндрю Манджипане, Ридли Грейг, Адам Фантилли — форварды с хорошими показателями в регулярке, с лидерскими амбициями. Колтон Парайко, Боуэн Байрэм, Оуэн Пауэр, Деймон Сиверсон — защитники ведущих пар своих команд. Маклину Селебрини всего 17 лет, но все уверены, что по способностям, потенциалу он не слишком отстает от Бедарда, который чуть постарше, и тоже засверкает в НХЛ.

В этой сборной Канады, строго говоря, не к чему придраться. Баланс во всем — между атакующими и обороняющимися игроками, опытом и молодостью.

Может, нет выдающихся героев, зато все ровненько и с виду безупречно скроено. А сбалансированность, как показывает практика, — наиболее надежный из ключей к триумфу на чемпионате мира.

За канадцев — и ситуация в сборных, являющихся их основными конкурентами. Шикарные, явно без оговорок «под золото» бригады не удалось сформировать никому: ни переполненным под завязку ветеранами финнам, ни приучившим к тому, что на мировых первенствах обязательно рано или поздно спотыкаются на ровном месте шведам, ни хозяевам чехам. Исключение тут составляют разве что соседи фаворитов.

Вообще, в традицию у сборной США вошло такое отношение к чемпионату мира, не слишком популярному в стране, которую она представляет, что его буквально тянет назвать наплевательским. У нас в НХЛ куча прекрасных хоккеистов, а мы пошлем на него группу посредственностей, в том числе из фарм-клубов, да пяток юниоров для «обкатки». А золото нам совершенно не нужно. Но внезапно американцы словно подумали, что победы лишними не бывают, и отправили в Чехию десант, в котором с десяток игроков звездного или почти звездного уровня, таких как Брейди Ткачак, Зак Веренски, Сет Джонс, Мэтт Болди, Джонни Годро, Коул Кофилд, Люк Хьюз, Брок Нельсон, Джейк Сэндерсон. И судя по всему, эту сборную США канадцам стоит опасаться больше, чем, например, неудобных финнов.