Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстан не будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

В начале февраля генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что федерация подала заявку на проведение чемпионата. Турнир планировалось провести в Астане и Алма-Ате, презентация заявки должна была быть представлена на ежегодном конгрессе IIHF 23—24 мая в Праге.

«Казахстан отозвал свою заявку на проведение чемпионата мира 2028 года», — сказал Тардиф.

Ранее Казахстан подавал заявку на проведение чемпионата мира 2027 года, но победу одержала заявка Германии.