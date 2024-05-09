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09:33 (мск), источник: ТАСС

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года

Турнир планировалось провести в Астане и Алма-Ате.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстан не будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

В начале февраля генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что федерация подала заявку на проведение чемпионата. Турнир планировалось провести в Астане и Алма-Ате, презентация заявки должна была быть представлена на ежегодном конгрессе IIHF 23—24 мая в Праге.

«Казахстан отозвал свою заявку на проведение чемпионата мира 2028 года», — сказал Тардиф.

Ранее Казахстан подавал заявку на проведение чемпионата мира 2027 года, но победу одержала заявка Германии.

Заявку на проведение турнира в 2028 году предложила Франция. По планам, матчи должны принять Париж и Лион. В 2017 году Париж принимал чемпионат мира совместно с немецким Кельном.

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