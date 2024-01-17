ИИХФ допустила сборную Израиля до молодежного ЧМ

Турнир пройдет в болгарской Софии с 22 по 29 января.

Как следует из заявления ИИХФ, организация получила подтверждение об обеспечении безопасности команд.

«Проводит недельный турнир с участием сборной Израиля без гарантий касательно безопасности всех участников было бы безответственно. ИИХФ продолжит следить за ситуацией», — говорится в заявлении организации.

10 января ИИХФ объявила об отстранении Израиля от международных соревнований, позднее это решение осудила НХЛ.