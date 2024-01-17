Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Адмирал
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
ЦСКА
20
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
18.01
Флорида
Детройт
Хоккей. НХЛ
18.01
Баффало
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Аризона
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Торонто
42
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Сан-Хосе
Б
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Айлендерс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Лос-Анджелес
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Анахайм
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Колорадо
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Сиэтл
52
Все события
Фоторепортажи
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
28Матч звезд КХЛ
13:11 (мск), источник: Sport24

ИИХФ допустила сборную Израиля до молодежного ЧМ

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о допуске сборной Израиля до молодежного чемпионата мира-2024 третьего дивизиона.

Наверх
Источник: Sport24

Турнир пройдет в болгарской Софии с 22 по 29 января.

Как следует из заявления ИИХФ, организация получила подтверждение об обеспечении безопасности команд.

«Проводит недельный турнир с участием сборной Израиля без гарантий касательно безопасности всех участников было бы безответственно. ИИХФ продолжит следить за ситуацией», — говорится в заявлении организации.

10 января ИИХФ объявила об отстранении Израиля от международных соревнований, позднее это решение осудила НХЛ.

Вердикт об участии взрослой сборной Израиля в 2-м дивизионе (группа А) чемпионате мира 2024 года будет принято на совете ИИХФ в феврале.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Валуев: «Галкин и Макаревич мне противны. Люди из окопов, что напротив. Удивлюсь, если в России их еще кто-то ждет»
«Решила показать вам свою киску». Настасья Самбурская на отдыхе в Таиланде сделала неожиданное фото
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь