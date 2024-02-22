«Ритм» выиграл чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женщин

В финальной серии за золото на площадке велодрома «Минск-Арены» гродненская дружина оказалась сильнее барановичского «Текстильщика». В первой игре «Ритм» одолел соперниц в серии послематчевых буллитов — 2:1 (игровое время — 2:2), а во втором поединке выиграл с результатом 5:2. В матчах за бронзовые награды ХК «Минск» был сильнее «Виктории» из Смолевичей — 8:2, 2:3 и 2:1. Лучшим игроком турнира стала Регина Войтехович из «Текстильщика», ее подруга по команде Ольга Демид признана лучшим голкипером, а в споре бомбардиров не было равных Александре Мартыненко из «Виктории».



Ранее в соревнованиях мужских команд победили спортсмены первой команды ХК «Минск», которые в золотой серии дважды переиграли своих извечных конкурентов из брестского «Строителя» — 9:3 и 6:4. Бронзу завоевала сборная Гомельской области, победившая вторую команду «Минска» — 7:4 и 10:5. Лучшим игроком чемпионата признан Никита Стародуб, лучшим бомбардиром стал Павел Корсик (оба — «Минск-1»), гомельчанин Кирилл Лущик назван лучшим вратарем.