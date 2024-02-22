Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Алмазу» в МХЛ, но сохранили шансы на плей-ин

В среду подопечные Андрея Михалева гостили у череповецкого «Алмаза» из элитного Золотого дивизиона — в случае неудачи в основное время «Динамо-Шинник» утратил бы шансы на выход в плей-ин МХЛ. Бобруйчане удачно начали встречу, соорудив отрыв в два гола всего за пять минут. Голами за гостей отметились Мирослав Михалев и Арсений Елисеев. Однако вскоре хозяева перехватили инициативу, поразив чужие ворота четырежды подряд. Незадолго до второго перерыва Никита Ходорович сократил отставание «шинников», а в середине следующего Николай Салыго восстановил паритет — 4:4.



Исход встречи решился в овертайме, где «Алмаз» все-таки вырвал победу на родном льду. Тем не менее набранного очка динамовцам хватило, чтобы продолжить борьбу за попадание в нокаут-раунд. Перед последним матчем «регулярки» бобруйский клуб занимает четвертое место в Серебряном дивизионе Запада, уступая два очка «Крыльям Советов». Чтобы попасть в плей-ин, «Динамо-Шиннику» нужно побеждать лучшую команду МХЛ по набранным баллам — ярославский «Локо». Самая важная игра чемпионата стартует 24 февраля в 13.00.