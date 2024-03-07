Жена Овечкина о результативности мужа: «Обыватели примитивно считают, что если забил, то сыграл хорошо, а если нет — плохо. Бэкстрем не выходит, а у них особая “химия”, это один из его л

Жена Овечкина о результативности мужа: «Обыватели примитивно считают, что если забил, то сыграл хорошо, а если нет — плохо. Бэкстрем не выходит, а у них особая “химия”, это один из его любимых центров» | Источник: Sports.Ru

— На самом деле, думаю, нет. Не могу сказать, что мне не нравится, как Саша смотрится в нынешней регулярке. Это мое субъективное мнение.

Думаю, есть обыватели, которые примитивно считают, что если человек забил, то сыграл хорошо, а если нет, то плохо. На самом деле все не так. Ты можешь забросить шайбу, но при этом сделать много ошибок, которые приведут к поражению. Большинство людей, писавших, что все, Саша больше не может, думают, что разбираются в хоккее, а на самом деле это не совсем так.

Понятно, ему тяжело. Не стоит забывать, что Бекки (Никлас Бэкстрем — Sports) сейчас не выходит на лед. Это парень, с которым у Саши особая «химия». С ним ему всегда удобно, муж много раз говорил, что это один из его любимых центров. А теперь без шведа тренер часто менял центральных в Сашиной тройке, искал подходящего.

По голам на первом месте в «Кэпиталз» идет Строум — так сколько из этих шайб заброшено с Сашиных передач. И муж все равно первый по очкам в «Вашингтоне».