«Шахтер» обыграл «Химик» в первом матче четвертьфинала Кубка Президента

Победитель регулярного чемпионата солигорский «Шахтер» принимал новополоцкий «Химик», который пробился в четвертьфинал Кубка Президента через стадию плей-ин. Несмотря на статус аутсайдера, северяне долгое время держали «горняков» и их болельщиков в напряжении. Форвард «Химика» Денис Кирпиченок вывел свою команду вперед на восьмой минуте, и лидерство гостей продлилось в итоге полтора периода. В заключительной трети все-таки сказался более высокий класс солигорчан — Никита Веренич сравнял цифры, а незадолго до сирены большинство реализовал лучший бомбардир «регулярки» Михаил Шалагин. Как итог — 2:1, «Шахтер» получает раннее преимущество в серии (1:0).



Ранее в субботу также открылось противостояние гродненского «Немана» и «Гомеля», здесь стартовый поединок остался за «рысями» — 5:2. Завтра на лед в рамках первого раунда Кубка Президента выйдут еще четыре участника плей-офф. В 14.30 на столичной «Чижовка-Арене» начнется матч самого титулованного клуба страны с действующим чемпионом Беларуси: «Юность» примет жлобинский «Металлург». В пять часов вечера выяснять отношения начнут «Витебск» и «Брест». Каждая четвертьфинальная серия продлится до четырех побед одной из команд.