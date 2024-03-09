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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» обыграл «Химик» в первом матче четвертьфинала Кубка Президента

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу двумя матчами в Гродно и Солигорске стартовала стадия плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Победитель регулярного чемпионата солигорский «Шахтер» принимал новополоцкий «Химик», который пробился в четвертьфинал Кубка Президента через стадию плей-ин. Несмотря на статус аутсайдера, северяне долгое время держали «горняков» и их болельщиков в напряжении. Форвард «Химика» Денис Кирпиченок вывел свою команду вперед на восьмой минуте, и лидерство гостей продлилось в итоге полтора периода. В заключительной трети все-таки сказался более высокий класс солигорчан — Никита Веренич сравнял цифры, а незадолго до сирены большинство реализовал лучший бомбардир «регулярки» Михаил Шалагин. Как итог — 2:1, «Шахтер» получает раннее преимущество в серии (1:0).

Ранее в субботу также открылось противостояние гродненского «Немана» и «Гомеля», здесь стартовый поединок остался за «рысями» — 5:2. Завтра на лед в рамках первого раунда Кубка Президента выйдут еще четыре участника плей-офф. В 14.30 на столичной «Чижовка-Арене» начнется матч самого титулованного клуба страны с действующим чемпионом Беларуси: «Юность» примет жлобинский «Металлург». В пять часов вечера выяснять отношения начнут «Витебск» и «Брест». Каждая четвертьфинальная серия продлится до четырех побед одной из команд.

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