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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин о борьбе «Питтсбурга» за плей-офф: «Выиграем 10 матчей и посмотрим — получится или нет. Это из области фантастики, но все равно стоит попробовать»

37-летний форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2).

Малкин о борьбе «Питтсбурга» за плей-офф: «Выиграем 10 матчей и посмотрим — получится или нет. Это из области фантастики, но все равно стоит попробовать» | Источник: Sports.Ru

«Пингвинс» набрали 74 очка в 72 играх и отстают от зоны плей-офф на Востоке на 7 баллов.

— Евгений, что сегодня сработало у «Питтсбурга»? Сразу два гола в большинстве — такое по этому сезону припомнить трудно.

— Наконец‑то. Что еще тут сказать? Это только одна игра. Если продолжим так двигать шайбу, так бросать — будут и другие такие игры. Я вот не стал думать, сразу бросил, и шайба залетела. Забил, и чувствую теперь себя намного увереннее.

Но, опять же, надо работать. У нас хорошая пятерка, хорошие нападающие и защитники. Все есть для того, чтобы забивать. Но весь сезон у нас получается довольно сумбурным. Мы где‑то теряли уверенность. Надеюсь, что эти две сегодняшние шайбы помогут — впереди у нас осталось еще 10 игр.

— А верят ли в «Питтсбурге», что еще есть шанс попасть в плей‑офф?

— Ну, выиграем 10 матчей, и там посмотрим — получится или нет. Надо побеждать во всех оставшихся играх. Это не так просто. Я бы даже сказал, из области фантастики. Но попробовать все равно стоит. Почему бы и нет? Всякое может случиться.

Главное — выигрывать, получать удовольствие. И вы согласитесь, что выигрывать намного интереснее, чем проигрывать, даже если ты не попадаешь в плей‑офф, — сказал форвард «Питтсбурга».

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