Дементьев о Кучерове: «Маккиннон — серьезный конкурент, но у Никиты есть запас матчей, он может еще улучшить результативность» | Источник: Sports.Ru

Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате НХЛ и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге.

— Выдающееся достижение, что наш игрок набрал 130 очков. Есть еще запас матчей, хоть и небольшой, в которых Никита может еще улучшить свою результативность.

Вообще приятно следить за тем, что в Северной Америке говорят о российских игроках, в данном случае о Кучерове и Овечкине, которые покоряют новые вершины и ставят новые рекорды.

— На ваш взгляд, Кучеров выиграет гонку бомбардиров в этом сезоне?

— Не люблю загадывать такие вещи, но я буду очень рад, если Кучеров будет лучшим бомбардиром.

У него очень серьезный конкурент в лице Нэтана Маккиннона. Будем ратовать за то, чтобы данный рубеж покорился нашему соотечественнику, — сказал агент.

У Нэтана Маккиннона на данный момент 127 (47+80) очков в 75 матчах. Он занимает вторую строчку в списке бомбардиров после Кучерова.