Алексей Терещенко: «Овечкин приносит “Вашингтону” большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес»
Овечкин стал первым игроком, забросившим более 850 шайб за один клуб НХЛ.
Овечкин стал первым игроком, забросившим более 850 шайб за один клуб НХЛ.
"Он шел к этому всю жизнь и дальше будет идти к рекорду Гретцки.
Он приносит клубу большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (851 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).