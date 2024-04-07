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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Терещенко: «Овечкин приносит “Вашингтону” большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес»

Овечкин стал первым игроком, забросившим более 850 шайб за один клуб НХЛ.

Алексей Терещенко: «Овечкин приносит “Вашингтону” большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес» | Источник: Sports.Ru

"Он шел к этому всю жизнь и дальше будет идти к рекорду Гретцки.

Он приносит клубу большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (851 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

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