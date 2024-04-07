Алексей Терещенко: «Овечкин приносит “Вашингтону” большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес» | Источник: Sports.Ru

"Он шел к этому всю жизнь и дальше будет идти к рекорду Гретцки.

Он приносит клубу большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.