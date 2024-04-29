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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин остался без очков в серии с «Рейнджерс» (0−4). У него 0 бросков в створ в 4-й игре, всего в этом плей-офф — 5

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в 4-й игре серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 0−4).

Овечкин остался без очков в серии с «Рейнджерс» (0−4). У него 0 бросков в створ в 4-й игре, всего в этом плей-офф — 5 | Источник: Sports.Ru

38-летний россиянин (15:26, 3:58 — в большинстве, «0») сегодня остался без бросков в створ (2 прошли мимо, еще 2 были заблокированы) и применил 1 силовой прием.

Всего в 4 матчах серии Овечкин нанес 5 бросков в створ (из них 4 — в третьей игре). Он завершил плей-офф с показателем полезности «минус 2».

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