Овечкин остался без очков в серии с «Рейнджерс» (0−4). У него 0 бросков в створ в 4-й игре, всего в этом плей-офф — 5
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в 4-й игре серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 0−4).
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в 4-й игре серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 0−4).
38-летний россиянин (15:26, 3:58 — в большинстве, «0») сегодня остался без бросков в створ (2 прошли мимо, еще 2 были заблокированы) и применил 1 силовой прием.
Всего в 4 матчах серии Овечкин нанес 5 бросков в створ (из них 4 — в третьей игре). Он завершил плей-офф с показателем полезности «минус 2».