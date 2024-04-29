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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о быстром вылете «Вашингтона» из плей-офф: «Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно. Надеюсь, у меня будет еще пара шансов»

«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0−4 в серии, 2:4 в четвертом матче).

Овечкин о быстром вылете «Вашингтона» из плей-офф: «Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно. Надеюсь, у меня будет еще пара шансов» | Источник: Sports.Ru

Клуб из столицы США лидировал в счете на протяжении всего лишь 3 минут 21 секунды по ходу серии. Он показал 11,8% эффективности при игре в большинстве (2 реализованные попытки из 17) и 62,5% в меньшинстве (отбились 10 раз из 16).

Овечкин впервые в карьере завершил плей-офф с нулем очков. За 4 игры он нанес только 5 бросков в створ.

"Надеюсь, у меня будет еще пара шансов [сыграть в плей-офф] (с подобием улыбки).

Мы просто не забивали голы. Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно«, — сказал капитан “Вашингтона”.

«Вашингтон» — все. Овечкин сыграл худший плей-офф в жизни.

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