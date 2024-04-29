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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Сергей Самсонов о вылете «Вашингтона»: «Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. Он пробовал действовать жестко, чтобы взбодрить команду»

«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0−4 в серии, 2:4 в четвертом матче).

Сергей Самсонов о вылете «Вашингтона»: «Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. Он пробовал действовать жестко, чтобы взбодрить команду» | Источник: Sports.Ru

Российский форвард впервые в карьере завершил плей-офф без набранных очков. За 4 игры он нанес 5 бросков в створ ворот.

«Александр Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. И плей-офф заставляет тебя играть еще на темп выше, без вопросов. Но если пройтись по нападающим “Вашингтона”, никто из них не выдал идеальный плей-офф.

Нападающие в равных составах забили всего две шайбы. Из последних восьми попыток в большинстве — ноль забитых голов, любой команде с такими цифрами невозможно выиграть серию. Поэтому не хватило усилий всей команды.

Моментами Овечкин смотрелся неплохо, в начале игры попробовал сыграть в жесткий хоккей, чтобы взбодрить команду. Думаю, если бы большинство действовало лучше, он бы сказал свое слово", — сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

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