Сергей Самсонов о вылете «Вашингтона»: «Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. Он пробовал действовать жестко, чтобы взбодрить команду» | Источник: Sports.Ru

Российский форвард впервые в карьере завершил плей-офф без набранных очков. За 4 игры он нанес 5 бросков в створ ворот.

«Александр Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. И плей-офф заставляет тебя играть еще на темп выше, без вопросов. Но если пройтись по нападающим “Вашингтона”, никто из них не выдал идеальный плей-офф.

Нападающие в равных составах забили всего две шайбы. Из последних восьми попыток в большинстве — ноль забитых голов, любой команде с такими цифрами невозможно выиграть серию. Поэтому не хватило усилий всей команды.