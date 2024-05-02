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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Третьяк считает, что Овечкину нужно спокойнее относиться к гонке за рекордом Гретцки: «Он великий. Будет время, установит рекорд, давайте пожелаем ему удачи»

В регулярных чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 853 шайбы, по этому показателю он уступает только Гретцки (894 гола).

Третьяк считает, что Овечкину нужно спокойнее относиться к гонке за рекордом Гретцки: «Он великий. Будет время, установит рекорд, давайте пожелаем ему удачи» | Источник: Sports.Ru

"Не забывайте, ему 38 лет и у него большая ответственность. Он наверняка читает российскую прессу, и ему тяжело, потому что от него всегда ждут голов.

И когда он не забивает, то, наверное, немного нервничает. Я думаю, что ему надо немного поспокойнее к этому относиться, потому что мы все больно быстро хотим, чтобы он все шайбы забил. Будет время, он установит рекорд, давайте пожелаем ему удачи, он великий игрок.

С одной стороны, ему легко, потому что у него богатый опыт. Он знает, где надо и не надо бежать, когда смениться. А молодой игрок не всегда все знает, теряется иногда, растрачивает свои силы. Когда я играл, будучи опытным, то всегда знал, когда надо напрягаться, а когда просто ждать и следить за ситуацией", — сказал президент ФХР.

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