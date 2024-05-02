Третьяк считает, что Овечкину нужно спокойнее относиться к гонке за рекордом Гретцки: «Он великий. Будет время, установит рекорд, давайте пожелаем ему удачи» | Источник: Sports.Ru

"Не забывайте, ему 38 лет и у него большая ответственность. Он наверняка читает российскую прессу, и ему тяжело, потому что от него всегда ждут голов.

И когда он не забивает, то, наверное, немного нервничает. Я думаю, что ему надо немного поспокойнее к этому относиться, потому что мы все больно быстро хотим, чтобы он все шайбы забил. Будет время, он установит рекорд, давайте пожелаем ему удачи, он великий игрок.