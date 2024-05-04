17-летний Рябкин о кумирах: «Овечкин — русская легенда. Скоро он побьет рекорд, надеемся. Еще Макдэвид, Малкин, Маккиннон, общался с Панариным. Пытаюсь брать лучшее у всех»

— Доводилось общаться с Александром Овечкиным как динамовцу с динамовцем?

— Пересекались, но не было такого, что прям так общались. Больше доводилось общаться с Артемием Панариным прошлым летом, когда он приезжал в отпуск в Москву. На его Arena Play (спортивный центр в Москве — Sports).

Я пару раз выходил с ним на лед, когда готовился в отпуск у Павла Александровича Маркидана (тренер по физподготовке, индивидуально работающий со многими хоккеистами — Sports).

— Кого из звезд можете назвать своими кумирами?

— Много. Тяжело всех перечислить. Макдэвид, Панарин. Само собой, Овечкин — это русская легенда. Скоро он побьет рекорд… (Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкин отстает на 41 гол — Sports). Ну, надеемся на это.