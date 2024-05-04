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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в матче Евротура

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче заключительного этапа Евротура — Чешских игр.

Источник: БЕЛТА

Встреча, которая прошла в субботу в Брно, завершилась победой финнов со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Патрик Пуйстола (25, 34), одну шайбу забросил Юлиус Маттила (49). У проигравших отличился Таннер Ришар (51).

Финские хоккеисты одержали вторую победу на Чешских играх, швейцарцы потерпели второе поражение.

Чешские игры завершатся 5 мая. В заключительном туре финны сыграют со шведами, а швейцарцы — с чехами.

В конце февраля 2022 года хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на этапы Евротура из-за ситуации на Украине. Команду России заменяет сборная Швейцарии.

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