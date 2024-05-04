Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в матче Евротура

Встреча, которая прошла в субботу в Брно, завершилась победой финнов со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Патрик Пуйстола (25, 34), одну шайбу забросил Юлиус Маттила (49). У проигравших отличился Таннер Ришар (51).

Финские хоккеисты одержали вторую победу на Чешских играх, швейцарцы потерпели второе поражение.

Чешские игры завершатся 5 мая. В заключительном туре финны сыграют со шведами, а швейцарцы — с чехами.