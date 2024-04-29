«Ступенька к олимпийской мечте». Российские дзюдоисты стали лучшими на чемпионате Европы

Россияне завоевали пять медалей чемпионата Европы по дзюдо: отличились Дудина, Лаврентьев, Тасоев, Каниковский, Башаев | Источник: EJU.NET

С 25 по 27 апреля в Загребе проходил чемпионат Европы по дзюдо. Редкий в современных условиях международный турнир с россиянами завершился победой наших в общем медальном зачёте.

Нейтральные спортсмены из России снова доказали всему миру, что без них международные соревнования просто теряют свой статус.

Наши — лучшие на континенте

На турнир в Загребе собрались более 400 спортсменов из 47 стран Европы. В первый же день золото в копилку сборной России принесла 19-летняя Кристина Дудина. В полуфинале в весовой категории до 48 кг она за 10 секунд разобралась с 23-летней израильтянкой Тамар Малка. А уже в финале Дудина за две минуты справилась с 13-м номером мирового рейтинга, трёхкратной победительницей этапов «Большого шлема» 25-летней француженкой Блондин Пон.

Для Кристины, имеющей по бронзе с первенства мира среди юниоров и этапа «Большого шлема» — 2023, золото чемпионата Европы стало первым серьёзным достижением на взрослом международном уровне.

Второй соревновательный день принёс сборной России ещё одну медаль. Серебро в весовой категории до 73 кг завоевал 21-летний Данил Лаврентьев. Обладатель золота Гран-при Португалии в четвертьфинале сумел обойти олимпийского чемпиона Лондона, бронзового и серебряного призёра Рио и Токио 32-летнего Лашу Шавдатуашвили. После 12-минутного боя с грузинским дзюдоистом в полуфинале Лаврентьев почти девять минут сражался с французом Габа. А в финале россиянин уступил лидеру мирового рейтинга и теперь уже четырёхкратному чемпиону Европы — азербайджанцу Хидаяту Хейдарову — единственному спортсмену турнира, которому удалось защитить титул 2023 года.

"Серебро Европы — это, конечно, хорошо, но хотелось бы лучше. Считаю, что в финале я был сильнее, но проиграл из-за тактики, как и на турнире в Ташкенте. Я легко переношу долгие схватки, можно сказать, что к восьмой минуте я только разогреваюсь.

Перед финалом посмотрел комментарии в соцсетях — 70% ставили на Хейдарова. Выходит, в меня мало кто верил. Писали, что не нравится моя борьба, что я бесталанный…. Не буду ни с кем спорить. Татами показывает, кто и чего стоит. С Хейдаровым я боролся впервые. Это серьёзный соперник, который уже пять турниров подряд не проигрывает никому. Думаю, что функционально я ему не уступаю, а вот в скорости атак есть ошибки, застаиваюсь. Главное — у меня есть настрой, я хочу бороться и показывать результат!" — поделился настроем Лаврентьев.

Самым результативным для России стал финальный день соревнований. Сразу два золота и бронза турнира упали в копилку национальной команды.

Свою первую победу в весовой категории до 100 кг на континентальном чемпионате завоевал 22-летний Матвей Каниковский — номер 5 мирового рейтинга и трёхкратный золотой медалист этапов «Большого шлема». В полуфинале Матвей за две с половиной минуты расправился с действующим чемпионом Европы азербайджанцем Зелимом Коцоевым, а в финале ровно за четыре минуты одолел серебряного призёра прошлогоднего турнира Илью Суламанидзе.

"Я очень рад победе — это по-настоящему долгожданное золото. На прошлом чемпионате Европы я уступил в полуфинале, а сегодня получилось отыграться, поймать соперника на ошибке.

Для всех спортсменов Олимпиада — важнейший старт, на который, во-первых, надо отобраться, а во-вторых, надо выиграть. На пути к Играм каждый старт важен и каждый может стать решающим. На время отбора я полностью погружаюсь в процесс, настраиваюсь на соперников и стараюсь пробарываться с каждым, чтобы получить нужный опыт", — рассказал Каниковский.

Ожидаемую победу в весовой категории свыше 100 кг одержал лидер мирового рейтинга, чемпион Европы и мира, восьмикратный победитель этапов «Большого шлема» Инал Тасоев. В финальном поединке он в каком-то смысле отомстил грузину Гураму Тушишвили за то, что тот оказался сильнее россиянина Тамерлана Башаева в полуфинале. Башаев в итоге остался с бронзой турнира.

«Уже несколько раз было, когда Гурам останавливал его, а потом мне приходится останавливать Гурама», — рассказал Тасоев «Матч ТВ».

Он также поделился эмоциями от победы и рассказал о мечте выступить на Олимпийских играх.

«Когда ты проделал много работы и это окупается золотом — ты рад. Я рад победе, рад результату своего труда, потому что я действительно очень много тренируюсь. Моя цель — выиграть Олимпийские игры, и я иду к ней. Золото Загреба — очередная ступенька к моей мечте».

Россияне лишены победы в медальном зачёте

По итогам чемпионата Европы сборная России выиграла турнир по количеству золотых медалей — три против двух, завоёванных грузинской и азербайджанской командами. Но и здесь не без ложки дёгтя. Россияне не участвуют в общем медальном зачёте, так что официальным лидером считается Грузия (два золота, два серебра и три бронзы). Ещё семь стран завоевали по одному золоту, среди них Франция, Израиль, Испания, Хорватия, Украина, Чехия и Косово.

«Конечно, мы довольны выступлением нашей команды на чемпионате Европы. У нас лучший в неофициальном командном зачёте результат среди всех сборных, несмотря на то что нам сложнее готовиться к соревнованиям, чем нашим друзьям-конкурентам. Потому что у нас меньше стартов и нет международных тренировочных лагерей. Тем не менее наша команда показала лучший среди всех сборных стран Европы результат. Мы считаем, что наши мальчишки и девчонки действительно проявляют все те лучшие качества, которые необходимы дзюдоистам», — рассказал в интервью для «РИА Новости» президент федерации дзюдо Сергей Соловейчик.

Рейтинговые очки, заработанные спортсменами на турнире, идут в зачёт олимпийской квалификации. До её окончания остаётся всего три старта — два «Больших шлема» в Таджикистане и Казахстане, а также чемпионат мира в Абу-Даби.