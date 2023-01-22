«Кайрат» неожиданно потерял очки в матче чемпионата Казахстана
Футзальный «Кайрат» в матче чемпионата Казахстана сыграл вничью с «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футзальный «Кайрат» в матче чемпионата Казахстана сыграл вничью с «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Атырау завершился со счетом 1:1. В составе «Кайрата» отличился Кайо Руис. У хозяев гол на счету Ажмухан Жумахмет.
Алматинцы набрали 58 очков и продолжают лидировать в таблице. У «Атырау» 29 баллов и пятое место.
Отметим, что накануне «Кайрат» выиграл у «Атырау» со счетом 4:2. Следующие матчи алматинцы проведут против «Жетысу» 27 и 28 января.