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19:42 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер сборной Казахстана по футзалу сыграет с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

Нападающий португальского «Спортинга» и сборной Казахстана по футзалу Тайнан узнал соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Источник: Sporting.pt

По итогам жеребьевки, «Спортинг» за который выступает Тайнан сыграет с «Барселоной». В другой полуфинальной паре также встретится испано-португальская пара «Бенфика» — «Пальма».

Матчи пройдут в Ереване 3 мая. Финал Лиги чемпионов по футзалу пройдет 5 мая.

Тайнан уже выигрывал Лигу чемпионов в составе «Спортинга» в сезоне 2020/21. Кроме того, он доходил до финала ЛЧ с «Кайратом» в сезоне 2018/19.

В нынешнем сезоне Тайнан в 28 матчах забил 29 голов за «Спортинг» во всех турнирах.

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