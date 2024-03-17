Лидер сборной Казахстана по футзалу сыграет с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

Источник: Sporting.pt

По итогам жеребьевки, «Спортинг» за который выступает Тайнан сыграет с «Барселоной». В другой полуфинальной паре также встретится испано-португальская пара «Бенфика» — «Пальма».

Матчи пройдут в Ереване 3 мая. Финал Лиги чемпионов по футзалу пройдет 5 мая.

Тайнан уже выигрывал Лигу чемпионов в составе «Спортинга» в сезоне 2020/21. Кроме того, он доходил до финала ЛЧ с «Кайратом» в сезоне 2018/19.