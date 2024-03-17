Лидер сборной Казахстана по футзалу сыграет с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ
Нападающий португальского «Спортинга» и сборной Казахстана по футзалу Тайнан узнал соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Нападающий португальского «Спортинга» и сборной Казахстана по футзалу Тайнан узнал соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
По итогам жеребьевки, «Спортинг» за который выступает Тайнан сыграет с «Барселоной». В другой полуфинальной паре также встретится испано-португальская пара «Бенфика» — «Пальма».
Матчи пройдут в Ереване 3 мая. Финал Лиги чемпионов по футзалу пройдет 5 мая.
Тайнан уже выигрывал Лигу чемпионов в составе «Спортинга» в сезоне 2020/21. Кроме того, он доходил до финала ЛЧ с «Кайратом» в сезоне 2018/19.
В нынешнем сезоне Тайнан в 28 матчах забил 29 голов за «Спортинг» во всех турнирах.