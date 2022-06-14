Федор Емельяненко стал новым президентом Союза ММА России
Боец Федор Емельяненко стал новым президентом Союза ММА России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».
Боец Федор Емельяненко стал новым президентом Союза ММА России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».
Решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции. На этом посту Емельяненко сменил Радмира Габдуллина. Отмечается, что Емельяненко получил пост президента, хотя изначально не выдвигал свою кандидатуру. Еще один претендент Андрей Терентьев снял свою кандидатуру в пользу Емельяненко.
1 апреля Федор Емельяненко объявил об уходе из Союза MMA России. Тяжеловес заявил, что покинул организацию из-за разногласий с нынешним руководством.
Емельяненко возглавлял Союз с 2012-го до 2018-го. Затем он стал почетным президентом и председателем наблюдательного совета организации.
Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 46 боев по правилам смешанных единоборств. В 39 поединках он победил, шесть раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.