Федор Емельяненко стал новым президентом Союза ММА России

Решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции. На этом посту Емельяненко сменил Радмира Габдуллина. Отмечается, что Емельяненко получил пост президента, хотя изначально не выдвигал свою кандидатуру. Еще один претендент Андрей Терентьев снял свою кандидатуру в пользу Емельяненко.

1 апреля Федор Емельяненко объявил об уходе из Союза MMA России. Тяжеловес заявил, что покинул организацию из-за разногласий с нынешним руководством.

Емельяненко возглавлял Союз с 2012-го до 2018-го. Затем он стал почетным президентом и председателем наблюдательного совета организации.